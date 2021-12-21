الأونروا: زيارة جوتيريش لمدرسة لبنان تحمل أهمية كبيرة للاجئين الفلسطينيين ‎

جدة - نرمين السيد - قال المسؤول الإعلامى بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فادى الطيار، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمدرسة الليد التابعة للوكالة فى لبنان تحمل أهمية كبيرة.





وأضاف الطيار - عبر موقع الأمم المتحدة على موقع تواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم الثلاثاء- أن لدى اللاجئ الفلسطينى مخاوف من أن يكونوا منسيين، لكن الزيارة اعتراف صريح بأنهم لايزالون موجودين.

وكان قد وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى بيروت أول أمس، حيث وُصفت بـ "زيارة تضامن" مع لبنان وشعبه أثناء الأزمة الاقتصادية الطاحنة.