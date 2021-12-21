الرئيس الموريتانى يبحث سبل التعاون مع السفير المصرى الجديد

وقال السفير خالد يوسف، إنه حرص خلال المقابلة مع الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى على نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الرئيس الموريتانى وتهنئته بمناسبة العام الميلادى الجديد.
وأضاف أنه أكد خلال المقابلة على متانة وقوة العلاقات عالية المستوى بين البلدين الشقيقين، منبها إلى أهمية تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وخلق شراكة بينية فى مجالات واعدة مثل البنية التحتية والثروة السمكية والتعدين.
وأوضح السفير أنه سيعمل على تعزيز التعاون فى كافة المجالات بداية بتنشيط التعاون الاقتصادى فى مجالات التعدين والأسماك والترويج للمنتج المصرى فى موريتانيا وتذليل الصعاب أمام رجال الأعمال الموريتانيين الراغبين فى استيراد المنتج المصرى.
وأشار إلى أنه سيعمل على تطوير التعاون الثقافى من خلال زيادة استفادة الطلاب الموريتانيين من المنح فى الجامعات والمعاهد المصرية وزيادة نشاطات المركز الثقافى المصرى الذى كانت له إسهامات كبيرة فى تعزيز التعاون الثنائى.
وأكد السفير خالد يوسف أن مصر تقدر عاليا الدور الموريتانى البارز فى منطقة الساحل، وكذلك الجهود الكبيرة التى يقوم بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، للنهوض باقتصاد البلاد وتوسيع مجالاته بحيث يوفر فرص عمل كثيرة للشباب.
وأكد السفير المصرى أنه تلقى كل الدعم اللازم من الرئيس الموريتانى للقيام بعمله عبر توفير كافة التسهيلات من أجل النهوض بالعلاقات المتميزة التى تجمع البلدين الشقيقين.
وكان السفير خالد يوسف قدم فى 7 ديسمبر الجارى نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لدى موريتانيا، خلال لقاء مع وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ.
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