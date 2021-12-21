إيطاليا ترصد أول إصابة بالمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الصحى فى المقاطعة، أليسيو داماتو: "تلقيت خبرًا من خدمة الرصد والمراقبة الإقليمية التابعة لمستشفى سبالانزانى للأمراض المعدية، بشأن رصد حالة إصابة موثوقة بالمتحور أوميكرون".
وتابع المسؤول الإيطالى: "هذه الحالة ذات أهمية خاصة حيث يبدو أنها إصابة محلية. أى خلال المرحلة الأولية من التحقيق الوبائى لم يتبين وجود أى اتصالات للمصاب مع أشخاص من بلدان أخرى".
وأشار إلى أن "المريض شاب وحاليًا بدون أعراض، وهو فى عزلة. وعند متابعة اتصالاته توصلنا إلى أنه شارك فى حفلة فى روما مع أربعة أصدقاء على الأقل ثبتت إيجابيتهم"، مضيفًا أن المريض تلقى جرعتين من لقاح استرازينيكا من قبل، ولم يقم برحلات خلال الـ 14 يومًا التى سبقت ظهور الأعراض.
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