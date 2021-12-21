أوميكرون يشكل أكثر من 70% من حالات الإصابة الجديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن أكثر من 70 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد التي تم تسجيلها على مدار الأسبوع الماضي سببها على الأرجح متحور "أوميكرون" الجديد.
وأظهر تقرير أصدرته هيئة مراكز مراقبة ومكافحة الأمراض في الولايات المتحدة CDC على موقعها الإلكتروني، أن 73.2 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة خلال الأسبوع الذي انتهى أمس الأول الأحد، سببها متحور أوميكرون، وهي زيادة بنحو ستة أمثال النسبة المسجلة في الأسبوع الذي سبق والتي بلغت 12.6 بالمائة.
وقد بلغ المتوسط الأسبوعي لعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ما يزيد عن 127 ألف إصابة حتى يوم الأحد، وبلغ متوسط حالات الدخول إلى المستشفيات نحو 7500 حالة في اليوم، وقد ارتفع الرقمان بأكثر من 30 بالمائة عن شهر سابق.
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