بريطانيا تسجل أكثر من 90 ألف إصابة بفيروس كورونا و172 حالة وفاة...

أعلنت بريطانيا عن تسجيل أكثر من 90000 إصابة بفيروس كورونا و172 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم منح نقدية كجزء من تمويل طارئ بقيمة مليار جنيه إسترليني (أكثر من مليار دولار) لشركات الضيافة والترفيه المتضررة من "أوميكرون".
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أنه بعد مناشدات يائسة من الشركات التي شهدت تراجعا في التجارة هذا الشهر، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك عن تدابير جديدة لمساعدة الشركات خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة. ومع ذلك، وصف قادة القطاع السياحي والصناعي العرض بأنه "مسيء وغير كاف".
وافقت وزارة الخزانة على تمويل منح لمرة واحدة تصل إلى 6000 جنيه إسترليني (حوالي 7950 دولار أمريكي) للحانات والمطاعم والنوادي وغيرها من الأعمال الترفيهية في إنجلترا. كما تم توفير أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من التمويل الإضافي للسلطات المحلية لدعم الشركات.
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