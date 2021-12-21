الصحة العالمية: متحور أوميكرون سيدفع النظام الصحى فى أوروبا إلى الحافة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن متحور فيروس كورونا أوميكرون سيدفع النظام الصحي في أوروبا إلى الحافة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، إنه في يوليو من العام الماضي، لم يكن أحد منا يتخيل أنه بعد 18 شهرًا تقريبًا، سنظل في قبضة وباء كورونا.
وقال: لقد فقد أكثر من 3.3 مليون شخص حياتهم بسبب كورونا هذا العام، أكثر من الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل مجتمعة في عام 2020، لايزال كورونا يودي بحياة حوالي 50 ألف شخص كل أسبوع، ناهيك عن الوفيات التي لم يتم الإبلاغ عنها وملايين الوفيات الزائدة الناجمة عن الاضطرابات في الخدمات الصحية الأساسية.
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