الأردن الـ 3 عربيا و66 عالميا في مؤشر الأمن الصحي العالمي 2021

دوت الخليج : احتل الأردن المرتبة 3 عربيا و66 عالميا في مؤشر الأمن الصحي العالمي 2021 . وتفوق الأردن في مجال التحصين من الأمراض التي يمكن الوقاية منها سواء كانت عدوى في مرحلة الطفولة أو الإنفلونزا شديدة العدوى وهي أحد أكثر ادوات الامن الصحي قيمة في العالم. ويعكس المؤشر الغمكانيات القوية للأردن فيما يخص وضع خطط الطوارئ والاستجابة الشاملة للصحة العامة وتحديثها بانتظام.

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