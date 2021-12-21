دوت الخليج -

العدوان يعاود قصف 3 محافظات يمنية بـ46 غارة

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظتي مأرب والجوف وتعز. العدوان يعاود قصف 3 محافظات يمنية بـ46 غارةعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظتي مأرب والجوف وتعز. وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بـ15 غارة جبل البلق بمديرية الوادي، و14 غارة مديرية صرواح، و5 غارات مديرية الجوبة بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 8 غارات على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف، و3 غارات على مديرية الحزم بالجوف، وغارة على مديرية مقبنة بتعز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : العدوان يعاود قصف 3 محافظات يمنية بـ46 غارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.