فيديو.. زوجان يتحدان بطريقة "مثالية" لإيقاف لص حاول سرقتهم

أثبت زوجان في أستراليا أنهما "ثنائي مثالي"، عندما تعاونوا بطريقة دراماتيكية لإيقاف لص حاول سرقة سيارتهم.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة المسجلة في منزل الزوجين في بلدة كابولتشر في ولاية كوينزلاند الأسترالية، واقعة غريبة انتشرت على مواقع الإنترنت.
وظهر في الفيديو لص اقتحم سيارة الزوجان الواقفة على النجيلة خارج منزل، ليهرع الزوج إلى السيارة عند رؤيته اللص، ويتعلق بباب السيارة، برغم من قيادة اللص لها.
ومع إصرار الزوج، نجح بدخول السيارة أثناء قيادتها، والدخول ومواجهة اللص داخل السيارة، وإجباره على إيقافها.
ولم ينته الأمر عند شجاعة الزوج، فعندما ترجل اللص من السيارة في محاولة للهروب، ظهرت الزوجة وبيدها عصا غليظة، وكأنها رسمت خطة لاستقبال السارق فور نزوله.
وفور ترجله من السيارة بعد دخول الزوج، بدأت الزوجة بضرب اللص بالعصا، ليترنح في مكانه قبل أن يفر نادما على محاولته سرقة "الثنائي الخارق".
ولاقى الفيديو إعجابا كبيرا من مستخدمي الإنترنت، الذين وصفا الزوجان "بالخارقين" لاتحادهما معا لإيقاف عملية سرقة.
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