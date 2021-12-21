المغرب.. تسجيل 28 إصابة مؤكدة و46 حالة محتملة بأوميكرون

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، الثلاثاء، تسجيل 27 إصابة جديدة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون "، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بهذا المتحور 28.

وجاء في بيان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: "في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي والجينومي، تخبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الرأي العام، أنه تم تسجيل 27 حالة جديدة مؤكدة بالمتحور الجديد أوميكرون لفيروس السارس- كوف-2، وذلك منذ تأكيد أول إصابة يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المـؤكدة بهذا المتحور 28 حالة، موزعة بين 13 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، 11 حالة بجهة الرباط - سلا-القنيطرة، و4 حالات بجهة فاس مكناس".

وفيما يتعلق بطبيعة هذه الحالات المؤكدة، فقد تم تسجيل 20 منها في إطار سبع بؤر عائلية إضافة إلى 8 حالات معزولة. وقد همت 5 منها أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين 4 أشهر و13 عاما.

من جهة أخرى، أشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تسجيل 46 حالة محتملة، قيد التأكيد، منها 14 حالة بجهة مراكش ـ آسفي.

وختمت الوزارة بيانها بالتنبيه إلى احتمال حدوث انتكاسة وبائية، بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات والبؤر الوبائية خاصة العائلية منها.

ودعت جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الوقائية الفردية والجماعية، إلى جانب أخذ اللقاح والجرعة المعززة.