رئيس الوزراء البريطانى يعلن عدم فرض قيود جديدة قبل أعياد الكريسماس

جدة - نرمين السيد - وأرجع "جونسون" قراره -وفق ما أوردته شبكة (سكاى نيوز) اليوم الثلاثاء- إلى عدم توافر أدلة كافية لفرض قيود أكثر شدة، مشيرًا إلى أن حكومته ستظل تتابع بيانات تفشى متحور "أوميكرون" عن كثب.

فى الوقت ذاته، أكد رئيس الوزراء البريطانى أن الوضع لا يزال صعبا للغاية، مشيرًا إلى إمكانية أن تتخذ حكومته إجراءات بعد أعياد الكريسماس إذا استدعى الأمر.