وزير الصحة الدنماركى: أوميكرون أصبح السلالة المهيمنة فى الدنمارك

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة الدنماركى، ماجنوس هيونيك، اليوم الثلاثاء، إن متحور أوميكرون أصبح السلالة المهيمنة لفيروس كورونا فى الدنمارك حيث سجلت الدولة أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بكوفيد -19.





وقال هيونيك - فى تغريده على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "إننا نشهد تفشى وباء متزايد، واليوم سجلنا أكبر عدد من الإصابات - 13588 حالة مؤكدة، وأصبح أوميكرون بالفعل السلالة السائدة ويستمر فى الانتشار". وأعلن رئيس الوزراء الدنماركى الجمعة الماضية ميت فريدريكسن عن تدابير جديدة لمواجهة كوفيد-19 فى البلاد، بما فى ذلك إغلاق الأماكن العامة والمرافق الثقافية والترفيهية وتعليق المحاضرات والمؤتمرات والقيود على ساعات العمل فى الحانات والمطاعم والمقاهى، و حظر ليلى على بيع الخمور.

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