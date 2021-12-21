عمدة نيويورك: حافز مالى لمن يتلقى الجرعات المعززة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو، اليوم الثلاثاء، عن تقديم حافز مالى بقيمة 100 دولار لمن يتلقون الجرعات المعززة من لقاح فيروس كورونا فى المراكز الصحية التابعة لجهاز المدينة، وذلك فى خطوة لتشجيع المواطنين على التطعيم.





وأوضح بلاسيو أن الحافز سيتم منحه للمواطنين الذين سيتلقون الجرعات المعززة لللقاحات المضادة لكورونا حتى يوم 31 ديسمبر الجارى، حسبما ذكرت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية.

وأشارت الشبكة إلى أن إعلان عمدة نيويورك يأتى فى محاولة من جانب الإدارة الأمريكية للحد من زيادة الإصابات خلال موسم العطلات. وأشار العمدة الذى سيترك منصبه عشية العام الجديد إن المدينة قد أطلقت حملة تسويق بقيمة 10 ملايين دولار لدفع مزيد من الأشخاص للحصول على اللقاح وإضافة اختبارات جديدة.

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