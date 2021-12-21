بريطانيا: مليار جنيه إسترلينى دعما لصناعة الترفيه للتعامل مع كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك، عن حزمة دعم طارئة بقيمة مليار جنيه إسترلينى لشركات الضيافة والترفيه التى تضررت بشدة من الانهيار الذى حدث قبل عيد الميلاد فى التجارة بسبب الارتفاع فى أوميكرون.





وذكرت صحيفة "اسفيننج ستاندارد" البريطانية أن الشركات المؤهلة ستتمكن من التقدم للحصول على منح لمرة واحدة تصل إلى 6000 جنيه إسترلينى لكل عائلة كجزء من حزمة الدعم التى تتضمن أيضًا المزيد من الأموال لمساعدة الشركات الصغيرة على تغطية تكاليف مدفوعات المرض القانونية.

وتتكون الحزمة المُعلن عنها من 683 مليون جنيه إسترلينى للمنح المستهدفة لشركات الضيافة والترفيه فى إنجلترا، سيكون حوالى 200000 شركة مؤهلة للحصول على المنح التى ستديرها السلطات المحلية وستكون متاحة فى الأسابيع المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح 102 مليون جنيه إسترلينى للشركات خارج صناعات الضيافة والترفيه ولكنها قد تكون حيوية لسلاسل التوريد فى تلك القطاعات، هذا بجانب 250 مليون جنيه إسترلينى من التمويل المخصص مسبقًا.

كما ستحصل المسارح والأوركسترا والمتاحف على 30 مليون جنيه إسترلينى حيث إنها أُجبرت على الإغلاق مرة أخرى حيث يتوخى الناس مزيدًا من الحذر فى مواجهة الارتفاع الأخير فى حالات كورونا وسيستمر هذا الدعم حتى مارس 2022.

وقال سوناك: "نحن ندرك أن انتشار متغير أوميكرون يعنى أن الشركات فى قطاعى الضيافة والترفيه تواجه حالة من عدم اليقين كبيرة، فى هذا الوقت الحرج".

وأضاف: "لذلك نحن نتدخل مع تقديم مليار جنيه إسترلينى من الدعم، بما فى ذلك خطة المنح الجديدة، وإعادة تقديم نظام الخصم على أجر المرضى القانونى والمزيد من التمويل الذى تم إصداره من خلال صندوق التعافى الثقافى".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون - الذى أرجأ يوم الاثنين اتخاذ قرار بشأن المزيد من القيود المفروضة على فيروس كوفيد - : "مع زيادة عدد حالات أوميكرون، يتوخى الناس عن حق المزيد من الحذر أثناء ممارسة حياتهم، مما يؤثر على صناعتى الضيافة والترفيه وقطاعاتنا الثقافية فى ما هو عادة أكثر أوقات السنة ازدحامًا".

بدورهم، يقول رجال الأعمال إن تأثير تدابير الخطة (ب)، التى تشمل إرشادات للعمل من المنزل، تركت بالفعل العديد من الحانات والمطاعم وشركات الترفيه على وشك الانهيار.