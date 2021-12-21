تمويل الدعم للأسرة وللنساء بمبلغ 60 الف ريال.. الفئات التي يمكنها الحصول عليه

بنك التنمية الاجتماعية من أفخم البنوك السعودية لما يقدمه من عروض رائعة لجميع عملاء البنك الذين يتعاملون بشكل مباشر معه، حيث يسهل البنك علي المواطنين الحصول علي خدماته بإطلاقه الي موقعه الإلكتروني عبر الانترنت، كما يمكن الدخول للاستعلام عن الخدمات الأخري والمنتجات العديدة.

يقدم بنك التسليف والإدخار قرض للأسرة، وذلك بتحديد عمر المتقدم أن لا يقل عن 25 عاماً ولا يزداد عن عمر 55 عاماً. نصيب الفرد من أفراد الأسرة ألفي ريال سعودي من قيمة الراتب الشهري، حيث يشترط البنك ان لا يزيد عن ذلك. إذا كان الأبناء ذكور فيشترط أن لا يقل عمرهم عن 18 عاماً ولا يزيد عمرهم عن 24 عاماً، وذلك للغير متزوجين منهم. أما الإناث يشترط أن لا يقل عمرهن عن 18 عاماً كحد أدني باستثناء المتزوجة منهم. يلزم تقديم أوراق حكومية معتمدة تثبت الشروط المتعلقة بأعمار الأبناء. أن يكون المتقدم الي بنك التنمية الإجتماعية من أجل الحصول علي القرض مواطن سعودي الجنسية. لابد من الانتظام في عملية السداد شهرياً.

شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعيةالفئات المتمكنة من الحصول علي تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية

يقدم بنك التنمية تمويل الأسرة، وهذا التمويل يعتبر داعم للأسرة بشكل كبير، حيث يقدم البنك التمويل من أجل مساندة الأسرة في الحياة وتوفير لهم متطلباتهم واحتياجاتهم، فقد يقدم البنك التمويل عبر البنك بشكل مباشر، أو من خلال الدخول الي الموقع الالكتروني الرسمي، فتعرف الآن علي الفئات المحددة، وهي كالأتي: