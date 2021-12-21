كيف اعرف اني قبلت في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بأكثر من طريقة

كيف اعرف اني قبلت في الضمان الاجتماعي المطور يتقدم عدد كبير من المواطنين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية والمفعل حديثا من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية، وفي هذا الاطار يبحث عدد كبير من الاشخاص للتعرف على كيفية التعرف على القبول في الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية، حيث توفر وزارة الموارد البشرية مجموعة من الطرق التي تسهل على المستخدمين للتعرف على القبول في الضمان الاجتماعي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية معرفة القبول في الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال اكثر من طريقة.كيف اعرف اني قبلت في الضمان الاجتماعي المطور
لكي يتم معرفة القبول في الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اكثر من طريقة لذلك، من بينها امكانية الاستعلام من خلال موقع الضمان الاجتماعي المطور، او من خلال التواصل عبر الرقم المجاني الخاص بالضمان الاجتماعي، على ان يتم ذلك من خلال اتباع ما يلي من خطوات.
- يمكن الاتصال على الرقم 19911، وهو الرقم الخاص بالصمان الاجتماعي الموحد.
- يمكن أيضا الاستعلام أيضا من خلال زيارة اقرب فرع من المؤسسة الخاصة بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- كما تسهل الوزارة أيضا الاستعلام الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي المطور من خلال الرابط التالي sbis.hrsd.gov.sa والتابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
هناك مجموعة من الحالات التي يتم بناء عليها توقف معاش الضمان الاجتماعي السعودي، ومن اهم هذه الحالات ما يلي.
- في حالة اختلاف احد شروط الضمان الاجتماعي المطور من خلال الشروط التي تم تحديدها للاستحقاق.
- في حالة اثبات وزارة الموارد البشرية السعودية وجود تزيف في المعلومات الخاصة بالمستقل او احد افراد الاسرة.
- يتم وقف الحصول على الضمان الاجتماعي ايضا في حالة التأخر عن تحديث البيانات الخاصة بالمستحق عن المدة التي تزيد عن 30 يوم.
- في حالة ثبوت عدم استحقاق الدعم بسبب ثبوت ان الشخص الشهادة للدعم غير قابل للتأهيل.
- في حالة التنازل عن الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي من قبل المستحق للدعم.
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كيف اعرف اني قبلت في الضمان الاجتماعي المطور يتقدم عدد كبير من المواطنين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية والمفعل حديثا من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية، وفي هذا الاطار يبحث عدد كبير من الاشخاص للتعرف على كيفية التعرف على القبول في الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية، حيث توفر وزارة الموارد البشرية مجموعة من الطرق التي تسهل على المستخدمين للتعرف على القبول في الضمان الاجتماعي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية معرفة القبول في الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال اكثر من طريقة.كيف اعرف اني قبلت في الضمان الاجتماعي المطور
لكي يتم معرفة القبول في الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اكثر من طريقة لذلك، من بينها امكانية الاستعلام من خلال موقع الضمان الاجتماعي المطور، او من خلال التواصل عبر الرقم المجاني الخاص بالضمان الاجتماعي، على ان يتم ذلك من خلال اتباع ما يلي من خطوات.
- يمكن الاتصال على الرقم 19911، وهو الرقم الخاص بالصمان الاجتماعي الموحد.
- يمكن أيضا الاستعلام أيضا من خلال زيارة اقرب فرع من المؤسسة الخاصة بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- كما تسهل الوزارة أيضا الاستعلام الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي المطور من خلال الرابط التالي sbis.hrsd.gov.sa والتابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
هناك مجموعة من الحالات التي يتم بناء عليها توقف معاش الضمان الاجتماعي السعودي، ومن اهم هذه الحالات ما يلي.
- في حالة اختلاف احد شروط الضمان الاجتماعي المطور من خلال الشروط التي تم تحديدها للاستحقاق.
- في حالة اثبات وزارة الموارد البشرية السعودية وجود تزيف في المعلومات الخاصة بالمستقل او احد افراد الاسرة.
- يتم وقف الحصول على الضمان الاجتماعي ايضا في حالة التأخر عن تحديث البيانات الخاصة بالمستحق عن المدة التي تزيد عن 30 يوم.
- في حالة ثبوت عدم استحقاق الدعم بسبب ثبوت ان الشخص الشهادة للدعم غير قابل للتأهيل.
- في حالة التنازل عن الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي من قبل المستحق للدعم.
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