رابط سريع للحصول على نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل على مستوى جميع انحاء العراق حول اجراء الاستعلام والكشف عن تلك النتائج بعد أن تم ظهورها الرسمي على مستوى كافة الأقسام الخاصة بالصف الثالث المتوسط بالعراق، عليه نتابع على مدار السطور التالية طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

رابط سريع للحصول على نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

يعيش أجواء الانتظار والترقب جميع الطلاب السابق لهم الالتحاق على اختبارات الصف الثالث المتوسط الدور الثالث بالعراق بعدما أن انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من اعمال تفعيل إمكانية عرض نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق بصورة وبشكل الكتروني أمام جميع الطلاب دون الحاجة من الخروج من المنزل وذلك على إطار سعي وزارة التربية والتعليم العراقية على صحة وأمان وسلامة الطلاب من تلقي عدوى فيروس كورونا المستجد، عليه انهى الطلاب كافة الاختبارات المقررة عليهم بالدور الثالث منذ أيام قليلة من الآن، على ان يتم الاعلان رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على تفعيل إمكانيات الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على مستوى جميع المحافظات العراقية بمنتهي السهولة اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 الامر الذي تسبب عليه ارتفاع اعمال البحث إلى حد كبير وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو خطوات نبدأ الان فى استعراضها مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث

يتابع عدد كبير من الطلاب والطالبات طرق وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثالث التي تم الإعلان عنها اليوم رسمياً الموافق ميلادياً 21/12/2021 على أن تأتي خطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثالث

البدء على تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على خانة استعلام على أن تكون على الفور أمامكم النتائج