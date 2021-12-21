جدة - نرمين السيد - تجتمع الحكومة النمساوية، غدا الأربعاء، برئاسة المستشار الفيدرالى كارل نيهمر، لبحث فكرة إغلاق البلاد مجددا فى يناير المقبل بعد تزايد إصابات متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا فى كل دول أوروبا.





وذكر بيان للمستشارية النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سوف يشارك فيه حكام الولايات وخبراء الفيروسات وقيادات المستشفيات للنقاش بشأن الإجراءات المشددة الجديدة. وأضاف البيان أن مشاورات خاصة سوف تجمع المستشار النمساوى مع كل من فولفجانج موكشتاين وزير الصحة وإليزابيث كوستنيجر وزيرة السياحة لمناقشة تأثير تصاعد الأزمة فى الجارة ألمانيا والتى أقرت اليوم قيودا جديدة فى البلاد. يشار إلى أن النمسا تدرس احتمال إغلاق البلاد فى يناير المقبل بعد الإغلاق الحالى المطبق فقط على الأشخاص غير المطعمين فى عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا .. الحكومة النمساوية تناقش إغلاق البلاد فى يناير المقبل بسبب أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.