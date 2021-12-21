أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء استعداد بلاده للحوار مع روسيا سواء أكان ذلك عبر إشراك الوسطاء، أو بشكل مباشر.
وقال زيلينسكي ردا على سؤال وكالة "تاس" الروسية عما إذا كان مستعدا للمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن مستعدون لعقد اللقاءات مع روسيا. فنحن لا نخشى ذلك، بل مستعدون للحوار وبأي صيغة كانت".
وأوضح أن كييف مستعدة للقاء سواء أكان بحضور شركاء تتم دعوتهم للحضور، أو وجها لوجه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: مستعدون لحوار روسيا سواء عبر الوسطاء أو بشكل مباشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.