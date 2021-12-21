إيطاليا تسجل ارتفاعا حادا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 153 وفاة بفيروس كورونا مقابل 137 وفاة في اليوم السابق، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية إلى 30798 من 16213 إصابة في اليوم السابق.
وأشارت الوزارة إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يزيد فيها عدد المصابين اليومي بالفيروس على 30 ألفا منذ نوفمبر العام الماضي".
وسجلت إيطاليا 135931 حالة وفاة بسبب مضاعفات مرتبطة بـ"كوفيد-19"، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع عالميا.
وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 5.4 مليون إصابة.
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