الولايات المتحدة.. معدل النمو السكاني يسجل أدنى مستوياته

سجل معدل النمو السكاني في الولايات المتحدة أدنى مستوياته منذ استقلال البلاد، وذلك خلال أول عام من جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأمريكي زيادة نمو السكان بنسبة 0.1 بالمائة فقط بإضافة 392665 شخصا لتعداد السكان الأمريكيين، من يوليو 2020 إلى يوليو 2021. ويعتقد أن ذلك يتعلق بالحد من الهجرة بسبب الجائحة، وتأجيل الحمل ووفاة مئات الآلاف من السكان.
وتستقى تقديرات التعداد السكاني من حساب عدد المواليد والوفيات ونسب الهجرة في الولايات المتحدة. وللمرة الأولى، تتجاوز الهجرة الدولية الزيادة الطبيعية الناجمة عن مواليد أكثر من وفيات. وهناك زيادة خالصة بأكثر من 245 ألف شخص من الهجرة الدولية، لكن الزيادة الطبيعية بلغت فقط 148 ألف شخص.
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