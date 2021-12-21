عمدة نيويورك: 100 دولار لكل من يحصل على جرعة معززة

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو أن المدينة ستقدم 100 دولار لمن يتلقون التطعيمات المعززة ضد كوفيد حتى 31 ديسمبر.
وأعلن العمدة عن الحافز يوم الثلاثاء في محاولة لإبطاء زيادة الإصابات خلال موسم العطل.
وصرح بيل دي بلاسيو بأن 1.7 مليون ساكن تلقوا بالفعل جرعات معززة.
وفي السياق ذاته، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن لا يخطط لفرض أي عمليات إغلاق مع اقتراب الأعياد، وسيشجع الأمريكيين في خطابه الذي سيلقيه اليوم على تلقي التطعيم، والحصول على جرعة معززة.
ويواجه العالم احتمالية موسم عطلات ثاني على التوالي مع كوفيد-19 حيث تبدأ العائلات والأصدقاء في التجمع بينما ينتشر المتحور بسرعة.
ولا تزال الكثير من المعلومات عن متحور "أوميكرون" غير معروفة، بما في ذلك ما إذا كان أشد ضراوة أو أقل خطورة.
هذا، وتشير الدراسات المبكرة إلى أن اللقاح سيحتاج إلى جرعة معززة للحصول على أفضل فرصة للوقاية من عدوى أوميكرون، ولكن حتى بدون الجرعة الإضافية، لا يزال يفترض أن يوفر التطعيم حماية قوية ضد المرض الشديد والوفاة.
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