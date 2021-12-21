واشنطن تطالب هولندا بتسليمها مواطنا روسيّا متهما بجرائم سيبرانية

تلقت أمستردام طلبا من واشنطن بتسليمها المواطن الروسي دينيس دوبنيكوف الموقوف في هولندا على ذمة جرائم سيبرانية، حسب القضاء الهولندي.
وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية أكدت إيلزه دي هير المتحدثة باسم النيابة العامة في مقاطعة شمال هولندا، تلقي النيابة العامة الطلب الأمريكي بتسليم دوبنيكوف، قائلة: "نعم، تلقينا طلب الولايات المتحدة بتسليمه وطلبنا بعد ذلك من المحكمة تحديد موعد محاكمته" وأضافت أن هذا الموعد لم يتم تحديده بعد.
وكانت النيابة العامة في مقاطعة شمال هولندا أكدت سابقا أن دينيس دوبنيكوف أوقف في 2 نوفمبر الماضي في مطار سخيبول الدولي بناء على طلب من الولايات المتحدة على خلفية الاشتباه بتورطه في ارتكاب جرائم سيبرانية، وقد تصل مدة حبسه قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة 60 يوما.
وقال أركادي بوخ، محامي دوبنيكوف، إن موكله تم توقيفه في المكسيك من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي الذين نقلوه إلى هولندا باعتبار تنظيم عملية التسليم من هذا البلد أسهل منه من المكسيك. كما أفاد المحامي أن المواطن الروس متهم أيضا بغسل الأموال، مضيفا أن دوبنيكوف يواجه عقوبة سجن قد تصل مدتها 20 عاما في حال إدانته في الولايات المتحدة.
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