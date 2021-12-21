بريطانيا تسجل 172 وفاة و90629 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء 90629 إصابة جديدة بكوفيد-19 في زيادة بنسبة 63 في المئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.
وجاء في بيانات رسمية أعلنتها الحكومة أن عدد الوفيات الجديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بلغ 172.
وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 11453121، والوفيات 9826541.
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