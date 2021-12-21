اعلان رسمي لموعد امتحانات الترم الاول 2021/2022 من الدكتور طارق شوقي لطلاب النقل والشهادة الإعدادية والجامعات حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف على متى تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول سواء داخل المدارس او الجامعات المصرية ومواعيد ايضاً إجازة الفصل الدراسي الاول، عليه سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان كافة التفاصيل المطروحة حيال موعد اختبارات الفصل الدراسي الاول أمام كافة الراغبين بالتعرف على تلك المواعيد

اعلان موعد امتحانات الترم الاول 2021/2022

بدء طلاب وطالبات كافة الصفوف التعليمية بالاستعداد على الالتحاق على اختبارات الفصل الدراسي الاول المقرر على أن تكون أمام طلاب المرحلة الابتدائية والشهادة الاعدادية وكذلك الثانوية، حيث أعلن معالي الدكتور طارق شوقي على أن يكون اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق ميلادياً 15 يناير ستبدأ أعمال عقد اختبارات الفصل الدراسي الاول بالنسبة لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وسط تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بتخفيف حدة انتشار كورونا، حيث اكد من خلال السادة المسؤولين على أنه سيتم تأمين اللجان على اعلى مستوى ممكن أثناء سير عقد الاختبارات المقرر على أن تنتهي رسمياً أمام طلاب جميع المحافظات المصرية فى يوم الخميس الموافق ميلادياً 3 فبراير، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم عبر الفقرة التالية جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الاول

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

السبت 22/1/2021:- امتحان مادة اللغة العربية من 9 حتى الثانية عشر ظهراً

الاثنين 24/1/2021:- امتحان مادة الكيمياء 9 صباحاً، امتحان مادة الجغرافيا 11 صباحاً

الأربعاء 26/1/2021 امتحان مادة التاريخ 9 صباحاً، امتحان مادة الأحياء 11 صباحاً

السبت 29/1/2021 امتحان اللغة الاجنبية الاولي من التاسعة صباحاً حتى الحادية عشر ونصف صباحاً

الاثنين 31/1/2022 امتحان مادة الفيزياء من التاسعة صباحاً حتى العاشرة ونصف صباحاً، امتحان مادة الفلسفة من الحادية عشر صباحا

الأربعاء 2/2/2021 الرياضيات التاسعة صباحا، اللغة الاجنبية الثانية:- الثانية عشر ونصف ظهراً