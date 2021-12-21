رابط شغال للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث عبر موقع epedu.gov.iq بالامتحاني

رابط شغال للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث ما بين حالة مليئة بالترقب الشديد من خلال الطلاب والطالبات وأيضاً أولياء الأمور، بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم في الفترة الأخيرة عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الثالث 2021، على أن تتم بشكل إلكتروني في الفترة القادمة، وتمنت للجميع النجاح والتوفيق، ومن وقتها ومحركات بحث جوجل تشهد إقبال كبير من أجل التعرف على النتائج الخاصة بالطلاب، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

رابط شغال للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

قد انتهى كافة الطلاب والطالبات من أداء اختبارات الدور الثالث والتي من المقرر أن تتم بيون السابع من شهر ديسمبر الحالي وحتى يوم الحادي عشر من ذات الشهر، ويأملون في التحسين من معدل الدرجات التي قد حصل عليها الطلاب خلال الاختبارات بالدور الأول والدور الثاني لذات المرحلة الدراسية، وقد تم إداء الاختبارات المقررة على الطلاب بين إجراءات الحماية والوقاية الكبيرة للحد من تفشي فيرس كورونا المستجد، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم بالعراق بأنها الآن بالمرحلة الأخيرة بتصحيح الاختبارات ويتمكن الطلاب بكافة محافظات العراق من الاستعلام عليها بالساعات المقبلة، حيث أنها أكدت بأن العمل يتم بداخل الكنترول وتسير العملية التعليمية على قدم وساق حتى يتم الإعلان عن النتيجة بأسرع وقت لطمئنت أولياء الأمور والطلاب.

حيث بالفعل انتهت وزارة التربية التعليم العراقية على رفع نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على ان يصبح بامكانكم الان مشاركتنا بالحصول على تلك النتائج عبر كتابة المعلومات التي جاءت مطلوبة للاجراء الاستعلام عن تلك النتائج او من خلال اتباع الخطوات التالية حتي يصبح بامكانكم الحصول على تلك النتائج بمنتهي السهولة

خطوات الاستعلام عن النتيجة

يتمكن الآن كافة الطلاب والطالبات من التعرف على نتائج الدور الثالث الخاصة بهم عن طريق اتباع الآتي:

يتم الدخول على موقع وزارى التربية والتعليم العراقية.

من ثم النقر على أيقونة نتائج الثالث المتوسط.

من ثم اختيار الدور الثالث.

يقوم الطالب باختيار المحافظة التابع لها.

في النهاية يتم النقر على أيقونة عرض النتيجة.

سوف يظهر لك جميع النتائج على هيئة ملف بي دي إف يحتوي على كشوفات درجات الطالب.

يقوم الطالب النتيجة الخاصة به من بين الكشوفات من خلال الرقم الامتحاني الخاص به.

مع العلم أن عند نجاح الطالب يظهر أمامه الدرجات الخاصة به بالدور الأول والثاني والثالث أيضاً، ولكن إذا فشل في الاختبارات للمرة الثالثة وهذه هي الفرصة الأخيرة له يدون أمامه كلمة راسب.

هذا على ان يصبح بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت لاجل كشف نتائج الصف الثالث المتوسط الشخصية التي تشمل اسم الطالب ان كان او اسم المحافظة التابع اليها الطالب ان كانت او رقم الامتحاني الخاص بالطالب واسم المدرسة، على ان نساعدكم بالحصول على تلك النتائج بعد اعلانها الرسمي من وزارة التربية والتعليم العراقية

تم الاعلان الرسمي عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق الدور الثالث على مستوي جميع المحافظات العراقية، على ان يصبح الان مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة على الاستعلام او فحص تلك النتائج حتي نساعدكم على الفور بالحصول عليها بمنتهي السهولة بالاسم الرباعي وغيرها من بيانات مطلوبة للكشف وللاستعلام عن تلك النتائج.

نتواصل فى متابعة كافة التفاصيل المطروحة حيال نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق الدورالثالث عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية التي بعدما ان طرحت داخل جميع المحافظات العراقية الكترونياً بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني، بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من اعمال رفع نتائج الطلاب على شكل ملفات PDF بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني

لازالت معدلات البحث على جوجل متزايدة بشكل وبصورة ملحوظة وراء اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق التي تم الاعلان عنها اليوم على مستوي كافة المدن والمحافظات العراقية وذلك فى اعلان جاء بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية التي اكدت على ان تكون اختبارات الدور الثالث ستكون الاخيرة امام طلاب الصف الثالث المتوسط