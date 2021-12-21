متاحة نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

متاحة نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث أعلنت اليوم الموافق ميلادياً الواحد والعشرين من كانون الاول نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثالث بالعراق على مستوى جميع المحافظات العراقية بعد ان اكد مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الطلاب قد تم اعمال إعلانها الرسمي بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات

متاحة نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

أعلن معالي وزير التربية والتعليم العراقية اليوم الواحد والعشرون من شهر كانون الاول عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثالث بالعراق بعد أن بات يترقبها عدد كبير من الطلاب الذين لم يجتازوا اختبارات الدور الاول واختبارات الدور الثاني، وذلك بعدما ان طرحت التربية والتعليم العراقية فرصة اخيرة امام الطلاب لأجل إتمام مرحلة الصف الثالث المتوسط بالعراق من خلال عقد اختبارات الدور الثالث التي تعد هي الفرصة الاخيرة امام الطلاب للاتمام تلك المرحلة، عليه اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية رسمياً من الانتهاء الرسمي من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات وانتهاء كذلك أعمال رفع نتائج الطلاب داخل جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا وناجح وغيرها من المواقع التعليمية، عليه نستعرض الان امامكم طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من داخل جميع المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث

نتابع الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق وخطوات الكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثالث بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عند اتباع الخطوات التالية:-

البحث على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي او من خلال الدخول على الرابط التالي”هنا“

يبدأ الطالب باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

تحديد الدور

تسجيل البيانات المطلوبة للاستعلام والكشف عن تلك النتائج التي جاءت شاملة الاسم الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على أيقونة اعلان او عرض الدرجات لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf على أن تكون معلنة داخل المدارس فى بداية الأسبوع المقبل

حيث تكون النتائج معلنة بصورة وبشكل الكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية قبل ظهورها داخل المدارس تحت اهداف تقليل التجمعات داخل المدارس من أجل حماية الطلاب والسادة اولياء الامور من مخاطرتفشي وباء كوفيد 19، حيث بالفعل اصبح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مفعل امام جميع الطلاب للكشف والاستعلام عن تلك النتائج

لازالت عوامل بحث الطلاب يتزايد حول الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق التي تم الاعلان عنها اليوم على مستوي جميع المحافظات العراقية بشكل وبصورة الكترونية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على شكل ملفات pdf لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط فى شكل جاء الكترونياً فة ظل ازمة تفشي وباء كورونا المستجد