أنشيلوتي في ورطة قبل مواجهة بيلباو.. وهذا ما سيفعله

قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، إنه يواجه صعوبات في اختيار أفضل طريقة لعب ممكنة، لاستيعاب اللاعبين المتاحين لديه قبل مواجهة مضيفه أتلتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، في خضم تفشي كوفيد-19.

وأصيب لوكا مودريتش ورودريغو وماركو أسينسيو وغاريث بيلومارسيلو وأندريه لونين جميعا بالفيروس الأسبوع الماضي، وتأكدت إصابة إيسكو، الاثنين، وكان ديفيد ألابا أحدث الإصابات التي أعلنها النادي، الثلاثاء.

ولن يكون بوسع أنشيلوتي أيضا الاعتماد على اثنين من اللاعبين البارزين في مباراة بيلباو، وهما المدافع داني كاربخال المصاب، ولاعب الوسط كاسيميرو للإيقاف.

وقال ِأنشيلوتي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "نفتقد الكثير من اللاعبين وربما نضطر إلى تغيير طريقة اللعب... لا أدري... أفكر في الأمر".

وأضاف: "الطريقة التي نلعب بها حاليا (4-3-3) ساعدتنا كثيرا في المباريات الأخيرة، لكننا سنلعب بدون جناح أيمن، وهذا هو الشيء الوحيد الذي قد يضطرني لتغيير الخطة إلى 4-4-2. سأنتظر لتقييم الأمور الليلة".

وتوقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد، التي استمرت عشر مباريات في جميع المسابقات، بتعادل محبط مع ضيفه قادش المتعثر بدون أهداف، الأحد.

ورغم هذا التعثر ما زال ريال مدريد في وضع مريح على القمة بفارق ست نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، الذي تتبقى له مباراة إضافية ويستضيف برشلونة المتعثر، الثلاثاء.

وحصل ريال مدريد على دفعة معنوية بظهور لاعب الوسط البلجيكي إيدن هازارد بحالة طيبة الأحد، في أول مباراة يخوضها أساسيا منذ سبتمبر.

وقال أنشيلوتي: "يتدرب هازارد جيدا منذ شهر واستعاد قوته وإيقاعه. أعتقد أنه لن يعاني من أي مشاكل بدنية أخرى إذا استعنت به غدا الأربعاء. اللاعب في حالة جيدة".