بطولة مصر.. الزمالك يحقق فوزه الخامس هذا الموسم

حقق نادي الزمالك انتصاره الخامس هذا الموسم، بفوز مثير على مضيفه المقاولون العرب 2-1، الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الزمالك عن طريق مصطفى فتحي (61)، وأضاف البديل المغربي محمد أوناجم الهدف الثاني (76)، وقلص النتيجة لـ"المقاولون العرب" البديل محمد سالم (90+2).

وشهدت المباراة طرد لاعب المقاولون حسن الشامي بالبطاقة الحمراء (90+4) للخشونة المتعمدة على فتحي.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

من جهته، خطف سموحة فوزاً قاتلاً من ضيفه الإسماعيلي 2-1.

وتقدم سموحة عن طريق خالد عبد الفتاح (31)، وعادل النتيجة للإسماعيلي شكري نجيب (45+3 من ركلة جزاء)، قبل أن يحسم أصحاب الأرض المباراة عبر البديل النيجيري صديق أوغولا (90+4).

وبالتالي، واصل الإسماعيلي مسلسل السقوط بعدما تلقى الخسارة الخامسة له هذا الموسم، واكتفى بتعادلين وتجمد رصيده عند نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير، فيما رفع سموحة رصيده إلى 9 نقاط ارتقى بها للمركز السابع.

وفي مباراة أخرى، حقق بيراميدز فوزاً سهلاً على ضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة. وسجل ثلاثية بيراميدز الفلسطيني محمود وادي (29 و68) وعلى جبر (32).

وأكمل طلائع الجيش المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 عقب طرد لاعبه مصطفى الزناري.

وعليه رفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء فيوتشر مع الأهلي.