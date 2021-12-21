الكرملين: بوتين يُطلع شولتس هاتفيا على مقترحات بلاده بشأن الضمانات الأمنية

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هاتفيا مساء اليوم الثلاثاء، مع المستشار الألمانى أولاف شولتيس تطوير العلاقات بين البلدين، وأطلعه على المقترحات الروسية بشان الضمانات الأمنية.





وذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (الكرملين) - فى بيان - أن بوتين أطلع المستشار الألمانى على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية طويلة الأجل، التى تستبعد أى تقدم إضافى لحلف شمال الأطلسى نحو الشرق ونشر منظومات أسلحة ضاربة فى البلدان المجاورة لروسيا. وأضاف البيان أن الرئيس الروسى هنأ شولتس - أثناء الاتصال الهاتفى - على بداية مسيرته المهنية كمستشار لالمانيا، مشيرا إلى أن الزعيمين أعربا عن اهتمامهما بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الألمانية والحفاظ على الاتصالات عبر مختلف القنوات.

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