وزيرة الخارجية الكندية تدخل العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ونشرت الوزيرة الكندية - فى تغريدتها على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - صورة من "نتيجة اختبار كوفيد-19 السريع"، مضيفة أنها ستدخل العزل حتى يتم تأكيد النتائج.

وكتبت جولى - فى تغريدتها - "لقد أجريت اختبارًا سريعًا وأثبتت إصابتى بفيروس كوفيد-19، وباتباع إرشادات الصحة العامة، فأنا فى العزل وسأواصل عملى عن بعد، كما كنت لعدة أيام، حتى أحصل على نتائج اختبار (بى.سى.آر.) الخاص بى".

وأضافت جولى - التى عُينت وزيرة للخارجية فى أكتوبر الماضى - أنها ممتنة لحماية لقاح كوفيد-19، وشجعت المواطنين على التطعيم والجرعات المعززة، قائلًا: "إنه أفضل شىء يمكننا القيام به للحفاظ على أمان عائلاتنا فى موسم الأعياد هذا وطوال العام".