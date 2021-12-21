وزيرة الخارجية الكندية تدخل العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ونشرت الوزيرة الكندية - فى تغريدتها على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - صورة من "نتيجة اختبار كوفيد-19 السريع"، مضيفة أنها ستدخل العزل حتى يتم تأكيد النتائج.
وكتبت جولى - فى تغريدتها - "لقد أجريت اختبارًا سريعًا وأثبتت إصابتى بفيروس كوفيد-19، وباتباع إرشادات الصحة العامة، فأنا فى العزل وسأواصل عملى عن بعد، كما كنت لعدة أيام، حتى أحصل على نتائج اختبار (بى.سى.آر.) الخاص بى".
وأضافت جولى - التى عُينت وزيرة للخارجية فى أكتوبر الماضى - أنها ممتنة لحماية لقاح كوفيد-19، وشجعت المواطنين على التطعيم والجرعات المعززة، قائلًا: "إنه أفضل شىء يمكننا القيام به للحفاظ على أمان عائلاتنا فى موسم الأعياد هذا وطوال العام".
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