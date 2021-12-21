استشهاد شاب فلسطينى إثر إطلاق الاحتلال النار على سيارته

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن شابا (مجهول الهوية) قتل، فيما أكدت طواقم الإطفاء الإسرائيلية أنها عثرت على جثمان داخل السيارة التى اشتعلت فيها النيران.

وأظهرت مقاطع فيديو، تصاعد ألسنة اللهب من سيارة فلسطينية تقف بالقرب من "حاجز دوتان" العسكرى لقوات الاحتلال، وسط أنباء تفيد بأن سائقها عالق داخلها.

وأشار شهود عيان الى انفجار السيارة بعد أن أتت عليها النيران بالكامل.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الرئيسى للبلدة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج، وأشاروا إلى تواجد مكثف لقوات الاحتلال فى المنطقة الجنوبية من البلدة وتمنع المواطنين من الاقتراب منها.