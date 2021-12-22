نقل الكفالة ماهى حالات نقل الكفالة الكترونيا بدون موافقة الكفيل وشروط الموافقة عليها

يوجد العديد من البشر تكون المهنة التي يعتمدون عليها هي القيادة على وجه العوم بنما يعمل العدد من المتواجدين في المملكة العربية السعودية بعمل سائق خاص، وتسهيلًا للتعامل للوافد فمن الممكن أن يضطر تحت أي ظرف ممكن لتغيير أو نقل الكفالة وتم تسهيل هذا الطلب، حيث أنه يتم من خلال موقع إلكتروني دون الاضطرار إلى الحصول على موافقة من الكفيل ولكن هذه الأمور تتم تبعًا للعديد من الشروط والتي يستلزم الالتزام بها.

الشروط الموضوعة للقيام بنقل كفالة سائق خاص.

من الضروري الحصول على موافقة من صاحب العمل من أجل القيام بنقل كفالة لمهنة ساق خاص. ويتطلب أيضًا نقل الكفالة أن يكون صاحب العمل الحديث موافقًا لذلك. يُشترط عدم وجود أي مخالفة خاصة بصاحب العمل الحديث. ينبغي أن تكون الإقامة الخاصة بالسائق سارية. يشترط الحصول على موافقة من مكتب العمل من أجل القيام بنقل الكفالة. القيام بتسجيل البصمة التابعة للسائق الخاص. يتم دفع كافة التكاليف المطلوبة والتي تقتضي بمبلغ 2000 ريال في المرة الأولى وخلال المرة الثانية يقتضي دفع مبلغ 4000 ريال، أما المرة الثالثة فيتم دفع 6000 ريال سعودي.

الخطوات المتبعة للحصول على نقل الكفالة.

يتم التوجه غلى الموقع التابع لبوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي. يقوم المستخدم بالضغط على الخدمات الإلكترونية. ومن ثم القيام بالنقر على طلب كفالة. يقوم المستخدم بالحصول على تسجيل آخر عن طريق اسم المكفول ورقم الإقامة الخاصة به. تظهر عبر الصفحة كل البيانات الخاصة بالمكفول. من ثم القيام بالضغط على تحرير محضر تعهد. النقر على موافقة، ومن ثم القيام بارسل كل البيانات. يقوم الكفيل الأصلي بالدخول إلى الموقع الخاص بالوزارة والقيام بكتابة واختيار اسم المؤسسة، ويتم بعد ذلك نقل المكفول عليها. يقوم بالنقر على حقل وافد، والنقر على موافق.

طريقة نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

يمكن لأي شخص طلب نقل الكفالة دون موافقة الكفيل، ولكن هناك شروط لا يلتزم بموجبها الكفيل بالشروط التي وضعها مع الشخص قبل بدء العمل، وهذه الشروط هي كالتالي:

أن لا يقوم الكفيل بدفع رواتب مقدم الطلب مدة 3 شهور كاملة وهنا يحق له الانتقال على ذمة كفيل أخر بدون موافقة الكفيل السابق.

أن يقوم الكفيل بتقديم بلاغ كيدي بتغيب العامل عن العمل ويقوم العامل بأثباع عكس الكلام المقدم فى ذلك البلاغ

عدم تلائم ظروف العمل والمعيشة المقدمة من الكفيل وفقا لشروط العقد المبرم بين الطرفين

رسوم نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

تختلف الرسوم المدفوعة لنقل الكفالة اعتمادًا على ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها الموظف نقل كفالته أو ما إذا كان الأمر قد تكرر في الماضي. حالة هذه الرسوم كالتالي: