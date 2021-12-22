تمويل الراجحي الجديد 2021 أفضل الخدمات المصرفية بالسعودية

تمويل الراجحي الجديد 2021، هو أحد أفضل الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الراجحي لجميع عملائه بالمملكة، وذلك حيث يعتبر الراجحي من أهم المؤسسات المصرفية التي تقدم تسهيلات الحصول على قروض في المملكة العربية السعودية.

يعد بنك الراجحي أحد أفضل البنوك بالمملكة، والتي تهتم تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملاء البنك. حيث يقدم الراجحي مجموعة كبيرة من برامج التمويل والقروض المصرفية الميسرة.

وذلك يحث في أسرع وقت ممكن بدون أي تعقيدات، حيث يمكنك الحصول علي قرض الراجحي الجديد 2021 تمويل خلال 30 دقيقة فقط.

تمويل الراجحي الجديد 2021

في هذا المقال بواسطة موقع “ثقفني” سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الكاملة للحصول على قرض الراجحي 2021 للمقيمين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية.

حيث يلعب مصرف الراجحي 2021 دورًا مهمًا في مساعدة المواطنين من خلال ما يقدمه من خدمات تمويلية و قروض بقيمة تصل إلي 2 مليون ريال سعودي بأقساط بسيطة.

قرض بنك الراجحي 1443

إن قروض بنك الراجحي 1443 متوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية. التي تتيح لنا تحقيق حلم الحصول على تمويل شخصي.

وذلك قد يساعد على تحقيق حلم القيام بأشياء لا تسمح له ميزانيته الشهرية بالقيام بها. لذلك عليك التعامل مع بنك موثوق به. علي سبيل المثال مصرف الراجحي والذي يعد احد أفضل الخيرات للحصول على قرض من بنك الراجحي 1443.

مميزات تمويل الراجحي الجديد 2021

أحد أهم المميزات البنكية لمصرف الراجحي 2021 وما يقدمه من خدمات لكافة عملاء البنك بالمملكة العربية السعودية، ومرونة شراء عقار أو أرض بواسطة قرض الراجحي الجديد 1443 مثل القرض العقاري أو التمويل الشخصي يتيح البنك أيضا:

التمويل العقاري بالمرابحة.

قرض الراجحي الجديد 2021 بدون فوائد.

تناسب مع الشريعة الإسلامية لخدمة العملاء.

يقدم الراجحي دعم مالي كبير يصل إلى 500000 ريال سعودي، وحد أدنى مبلغ 50000 ريال.

يمكن للعملاء داخل مصرف الراجحي فتح أكثر من حساب في البنك.

يمكنك الحصول على بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهراً من تمويل وطني.

بيان بمفردات الراتب.

شهادات التقاعد والتأمينات اللازمة.

بطاقة الهوية الوطنية سارية.

الأوراق المطلوبة لطلب قرض مصرف الراجحيشروط الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي

لكي يمكنك الحصول على تمويل الراجحي الجديد 2021 ، لابد أولاً من توافر بعض الشروط التي يضعها مصرف الراجحي 1443، لكن أولا إليكم رابط الموقع الرسمي لبنك الراجحي وتابع قراءة باقي الشروط و هي كالتالي :

ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 5000 ريال في القطاع العام، و لا عن 7400 في القطاع الخاص.

ألا تقل مدة العمل عن 6 أشهر للقطاع الخاص، ولا عن 3 أشهر للقطاع العام.

عند تقديم طلب للحصول على تمويل من أجل شراء أرض، يشترط ألا تقل مساحة الأرض عن 200 متر مربع،

لابد من فتح حساب و تحويل الراتب إلى الحساب و ملء نموذج الطلب.

لابد من فتح حساب و تحويل الراتب إلى الحساب و ملء نموذج الطلب. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عمر المتقدم لا يصل إلى 60 عام.

حبذا إذا كنت تريد شراء شقة تكون مدة التعاقد على العقارات 20 عاماً.

إلا في حالة كنت تريد شراء فيلا بهدف السكن يتم صرف 82 ضعف الراتب. حيث لا يزيد عن نصف مليون ريال سعودي.

حيث يمكنك الحصول علي تمويل الراجحي الجديد 2021 وتحقيق شروط الحصول على قرض بأقساط مريحة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا وبهامش لا يُذكر لحل الأزمات المالية وتنفيذ مشاريعك الخاصة وشراء العقارات وغيرها. مسائل الحياة المختلفة.