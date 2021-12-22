طلب شقة وسيارة alwaleedphilanthropies من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتي تستقبل تسجيلات المواطنين العاديين براتب 6000 ريال أو اقل للحصول على سكن منفصل أو سيارة خاصة من المؤسسة للمساعدة على التنقلات والعيش حياة آمنة ومريحة، ويتم عمل المؤسسة تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة للتأكد من صرف الشقق للمواطنين كما وعدتهم المؤسسة وكذلك صرف السيارات بالعدد المقرر توزيعه للمسجلين في برنامج دعم السيارة، ويتم التوزيع بشكل شهري على المواطنين والإعلان عن مواعيد التوزيع على موقع تويتر المؤسسة.

شقة وسيارة alwaleedphilanthropies طلب مؤسسة الوليد الخيرية وكيفية التسجيل الإلكتروني

حيث قامت المؤسسة بالعديد من الأعمال الجليلة في السنوات الماضية، فمنذ إطلاق المؤسسة قامت من خلال مشروعاتها التنموية الكبيرة بتوزيع ما يزيد عن 1240 شقة وسيارة على شرائح من الشعب السعودي، وتختلف المؤسسة عن وزارة التنمية الاجتماعية في الحد الأدنى للدخل الشهري، حيث تستقبل المؤسسة طلبات المواطنين ذوي الدخل المحدود بحد أدنى شهري للدخل 6000 ريال أو أقل وليس لهم شقة سكنية ولم يحصلوا على دعم المؤسسة من قبل، ويكون للمؤسسة نظام خاص في المتابعة والمراجعة والتوريث.

شروط الحصول على شقة وسيارة من مؤسسة الوليد

قامت المؤسسة بتحديد عدد من الشروط الخاصة بالمؤسسة للمواطنين ليتم التسجيل في السحب الشهري للحصول على الشقة أو السيارة وتكون كالتالي:

يكون الحد الأدنى للدخل 6000 ريال أو أقل.

لا يجب أن يكون المسجلين بالمؤسسة حاصلين على شقق من وزارة التنمية الاجتماعية أو لديهم شقق خاصة أو سيارات.

يكون المواطن محتاجا بالفعل للشقة السكنية أو السيارة للتنقلات في العمل.

يتم الإقرار بعدم مخالفة قوانين المؤسسة وعدم البيع أو التنازل عن الشقق.

يتم التواصل مع المؤسسة من خلال إرسال الطلبات على الموقع الإلكتروني المخصص لها.

يجب تفعيل حساب تويتر والتسجيل عليه لاستلام إشعارات المؤسسة.

تقوم المؤسسة من خلال مندوبيها بمتابعة تنفيذ شروط الحصول على الشقق أو السيارات.

يجب أن يخضع المواطن لشروط الاستحواذ والتوريث المخصصة.

يتم التسجيل الإلكتروني على موقع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية على https://grants.alwaleedphilanthropies.org/user/user/register يقوم المواطن باختيار ايقونة “تسجيل جديد”. يتم تسجيل جميع بيانات المواطن وبيان الحالة المالية له. يقوم بتسجيل الدخول واتباع الخطوات اللازمة. يتم الرد من رابط مؤسسة الوليد بن طلال عبر موقع تويتر.

كيفية الحصول على شقة وسيارة من مؤسسة الوليد الخيرية

يمكن الحصول على شقة وسيارة مجانية من المؤسسة الخيرية التابعة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال عبر تسجيل الدخول على alwaleedphilanthropies ويقوم بتقديم طلب مؤسسة الوليد الخيرية وكيفية التسجيل الإلكتروني للحصول على المنح، وتقوم المؤسسة من خلال موقعها المسجل على تويتر بنشر أخبار استلام تسجيلات المنح وكذلك مواعيد صرف تلك المنح للراغبين في دعمها، وتقوم في كل شهر بنشر الأخبار في نهاية هذا الشهر، وقد قامت بتقديم الآلاف من الشقق والسيارات على مدى تاريخها في الأعوام الماضية.