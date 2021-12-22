فرنسا تقر "جواز التطعيم" في أوائل يناير مع انتشار أوميكرون

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، الثلاثاء، إن فرنسا ستقر قانونا يحوّل "الجواز الصحي" اللازم لممارسة بعض المهن والذهاب إلى دور السينما والحانات إلى "جواز تطعيم" خلال النصف الأول من يناير المقبل.
وأضاف أتال: "الموجة التي تنتظرنا ستكون عالية"، مؤكدا أن 20 بالمئة من الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا ناجمة عن المتحور أوميكرون، الذي ينتشر بسرعة، لا سيما في منطقة باريس.
والهدف الرئيسي من "جواز التطعيم" هو إلغاء خيار شهادة عدم الإصابة بفيروس كورونا من خلال فحص نتيجته سلبية، والذي يعد بديلا للحصول على اللقاحات.
وعلى النقيض من حكومات أوروبية أخرى، استبعد أتال فرض المزيد من القيود، قائلا إن البلاد لديها الوسائل اللازمة لمكافحة الموجة القادمة من الإصابات من خلال حملة التطعيم والفحص الجماعي.
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