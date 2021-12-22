المستشار الألمانى والرئيس الصينى يبحثان هاتفيًا تعميق الشراكة

جدة - نرمين السيد - وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية الفيدرالية شتيفان هيبستريت - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه المستشار الألمانى مع الرئيس الصينى شى جين بينج. وأضاف هيبستريت أن الرئيس الصينى هنأ شولتس بتنصيبه مستشارًا لألمانيا الاتحادية، وذلك خلفًا لأنجيلا ميركل، وتحدثا كذلك عن تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والصين، بجانب القضايا الدولية المطروحة على الساحة ذات الاهتمام المشترك.

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