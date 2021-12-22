الموجة الخامسة من كورونا.. المستشار الألمانى يعلن خبرا صادما

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قال شولتس بعد اجتماع له مع رؤساء الولايات الاتحادية فى ألمانيا، الثلاثاء، إن الموجة الخامسة آتية، وإن متحور أوميكرون أصبح أكثر شدة حسب تقييمات الخبراء.

وأكد المستشار الألمانى، أن خطر الإصابة بـ فيروس كورونا لا يزال قائما حتى للذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لـ كورونا ومن أصابهم الفيروس من قبل وتعافوا منه.

متحور أوميكرون

وأوضح أن التساؤل بشأن الموعد الذى سيصبح فيه متحور "أوميكرون" سائدًا فى أمانيا، سيتم حسم الإجابة عليه خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن انخفاض الإصابات الجديدة بـ "كوفيد 19" فى ألمانيا، يعد مؤشرًا على فاعلية الإجراءت التى تم اتخاذها لمواجهة الجائحة، مشددًأ على ضرورة عدم تخفيف هذه الإجراءات نظرًا لأن قدرة اللقاحات على مقاومة المتحور الجديد أقل مما كانت بالنسبة للمتحورات السابقة.

وأعلن معهد روبرت كوخ، الثلاثاء، أن ألمانيا، سجلت 23 ألفًا و428 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 462 حالة، لتصل حصيلة الإصابات الكلية إلى 6.8 مليون حالة فيما تجاوز إجمالى الوفيات 108 آلاف حالة.