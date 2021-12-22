الديوان الملكي السعودي 1443 شروط الحصول على قطعة أرض كمنحة عبر بوابة تواصل my.gov.sa

الدوان الملكي السعودي يقوم بتقديم العديد من قطع الأراضي المجانية والتي يتم اعفاءها من الرسوم الضريبية ويتم الحصول على هذه الأرض وفقًا لشروط معينة يتطلب توافرها في المتقدم ويتم التقديم من خلال موقع بوابة تواصل كما ان هذا الموقع أيضًا يقوم بتقديم مختلف سبل الدعم النقدي والعيني وكذلك من خلاله يتم سداد الديون لغير المقتدرين ويكون مقدار الدعم حسب الحالة المادية لكل مواطن.

يوجد العديد من المواطنين السعوديين يسعوا للحصول على أراضي مجانية من الدولة حيث يكون دخلهم محدود جدًا وتتعاوان وزارة شئون البلدية مع الديوان الملكي السعودي من أجل حصول مواطنيها على العيش بحياة كريمة، ونقلت وزارة الاسكان حق توزيع الأراضي المجانية منها إلى وزارة شئون البلدية السعودية حتى تقوم بدراسة أكثر الناس استحقاقًا وتمنحهم الأرض ويتم هذا بتعاون عديد من مختلف المسؤولين لمختلف المؤسسات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل للحصول على أرض مجانية من الديوان الملكي.

يقوم المقدم بالتوجه والدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

تظهر أيقونة على الصفحة يقوم المتقدم بتسجيل الدخول من خلالها.

تظهر صفحة على الموقع يُطلب فيها العديد من البيانات، وهنا يقوم المتقدم بكتابة كل البيانات والمعلومات المطلوبة بمنتهى الدقة.

يقوم المتقدم بمتابعة كل الخطوات خطوة بخطوة.

يتم النقر على خيار أيقونة أرض حرة.

يقوم المتقدم بمراجعة كافة الخطوات وكذلك كل البيانات والمعلومات الذي قام بتسجيلها والتأكد من دقتها وصحتها.

يتم النقر على امر حفظ البيانات.

بعد اتمام كافة الخطوات السابقة والتأكد منها، يقوم المتقدم بتلقي رقم الطلب الخاص به حتى يتمكن بعد ذلك من متابعة طلبه بطريقة سهلة وبسيطة وأيضًا إلكترونيًا دون الذهاب إلى مكان.

منحة ارض الديوان الملكي السعودي

يمكنك من خلال المقال التعرف على كيفية إرسال برقية إلى الديوان الملكى أما الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون لقطعة الأرض فهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية وكذلك جميع أفراد أسرته.

مقدم الطلب مقيم بالكامل في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 25 عامًا.

عدم تلقي المساعدة المالية المتعلقة بالسكن سابقًا.

يجب ألا يكون له منزل خاص به قبل التقديم لمدة خمس سنوات.

منح الأراضي المجانية

يتم تقديم المنح والهبات من قبل مؤسسات مختلفة في المملكة العربية السعودية، بينما يتعامل المكتب مع التواصل المباشر مع المواطنين للحصول على المساعدة الفورية وطلبات المنصة الملكية للدعم الفوري والدعم المادي والديون أو الدعم من خلال توفير الأرض للسكن الملائم والإنساني للمواطنين. البوابة الوطنية السعودية الموحدة للخدمات الحكومية – GOV. SA (my. gov. sa)، بالإضافة إلى بوابة اتصال لتلقي طلبات المواطنين والمستندات التي تثبت الحاجة إلى الدعم وسيتم الرد عليها يتم إرسالها بعد قليل مع القبول أو الرفض.