رواتب موظفي المسجد النبوي ماهو سلم رواتب الرئاسة العامة لشؤون الحرمين والمكافآت السنوية الخاصة بهم

رواتب موظفي المسجد النبوي تم الإعلان من قبل الجهة المسؤولة عن الرئاسة العامة لكل ما يخص الحرمين بما يخص الدخل العائد على العاملين في الوظائف الخاصة بالمسجد النبوي الشريف في أوقات موسمية، وهذا بعد العمل بكافة الشروط المطلوبة من كل الموظفين على أكمل وجه في كل موسم سواء كان للحج أو العمرة ومن الجدر بالذكر أن الراتب الخاص بالأئمة للحرمين الشريفين تبلغ 8200 ريال سعودي، أما راتب المؤذن يصل إلى 5000 ريال سعودي.

الشروط اللازمة من أجل التمتع بمكافأة موظفين شؤون الحرمين الشريفين.

الأولوية من أجل التمتع بالمكافأة هي لأقدم مرتبة في الوظيفة.

التمتع للموظف خلال آخر سنتين بالحصول على جيد جدًا مقابل أداؤه الوظيفي.

ينبغي أن يكون الموظف لم يتلقى أي خصم من أجل حصوله على المكافأة.

في حال كان للموظف أي خصم لم يكون له الحق في صرف أي مكافأة سوى بعد أن يمر سنة كاملة عن هذا الخصم.

يشترط أن يكون الموظف مجتازًا العديد من المؤهلات التي تتناسب مع الوظيفة الموجود بها.

يشترط عدم وجود أي خطأ ممكن ناجم من الموظف ويمنعه عن الحصول على ترقية وظيفية.

المكافآت المعلن عنها من قبل الحكومة السعودية للعاملين بالحرمين الشريفين.

يتلقى كل موظف عامل بالحرمين الشريفين مرتبه بناء على المكانة الوظيفية الملتحق بها وتتباين الرواتب من مرتبة لأخرى كما يلي:

المكافأة التي يحصل عليها أمام الجامع تقدر ب 4.570 ريال سعودي.

المكافأة التي يتحصل عليها إمام جامع ب تقدر ب 3.675 ريال سعودي كل سنة.

أما عن المكافأة التابعة لإمام مسجد أ فتصل إلى 2.980 ريال سعودي.

المكافأة التي يتحصل عليها خادم المسجد سنويًا تقدر ب 1.195 ريال سعودي.

وتصل المكافأة التي يحصل عليها المؤذن العامل بالمسجد 1.395 ريال سعودي.

بينما مؤذن الجامع يحصل على 1.790 ريال سعودي.

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين

رئاسة شؤون الحرمين هي إحدى الجهات الحكومية المرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وتوفر كافة التسهيلات لراحة زوار البيت الحرام، وللوكالة أهداف عديدة، منها: ومن أهمها ما يلي: