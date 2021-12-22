منصه مدرستى 1443 خطوات تسجيل دخول الطالب لمتابعة الدروس وطريقة حل الواجب عبر المنصة

الجميع يبحثون في هذه الآونة عن طريقة دخول موقع منصتي مدرستي التي قامت منصتي مدرستي التعليمية بعمل مسابقة يتم الدخول إليها عبر الموقع المخصص للمنصة، حيث يوجد طريقة جديدة للدخول موقع منصتي مدرستي عبر منصة مايكروسوفت تاميز مدرستي، وسنتعرف على الطريقة التي من خلالها يمكنها الدخول عبر موقع المدرسة بسهولة، ويتم رفع الطلاب ملفاتهم من أجل الاشتراك في المسابقة.

أول انطلاقة للتعليم عن بعد، حيث قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بعمل هذه المنصة من أجل أن يجتاز الطلاب دروسهم عن بعد بدون الحاجة للذهاب إلى المدرسة في ظل تفشي مرض كورونا.

حيث يوجد من خلال المنصة مدرسين يشرحون للأطفال عن بعد وكأن التعليم كأنه في المدرسة، يتم أخذ المعلمين حضور الطلاب والغياب ويتم وضع أعمال السنة على مستوى الطالب أثناء الشرح ومدى تجاوبه مع المعلم.

حيث يتم عمل مداخلة صوتية تضم عدد كبير من الطلاب في نفس الصف ويقوم المعلم بشرح الدرس وإعطاء الواجب المنزلي عليه، ويتم التعامل مع التعليم عن بعد كأنها مدرسة.

يتم تجهيز المنصة على أنها تعمل من 11 محرم لهذا العام 1442، حيث أنها تكون أكبر منصة من خلالها يستطيع الطالب التواصل مع المعلم عن بعد وتكون أفضل حلقة وصل بين المعلم والطالب وبدون تفشي المرض أكثر من ذلك.

يتم وضع شرح للتعامل مع موقع منصتي التعليمية من خلال منصة مايكروسوفت تاميز مدرستي.

المميزات التي تقدمها منصة مايكروسوفت تاميزطريقة دخول موقع منصتي مدرستي من خلال منصة مايكروسوفت تاميز مدرستي منصة مدرستي وزارة التعليم مايكروسوفت

أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية منصة مدرستي للتعلم عن بعد لجميع طلاب المدارس من رياض الأطفال إلى الجامعات، في أعقاب وضع صعب استمر على مدار العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك لتنفيذ الإجراءات التي أبرزتها وزارة التربية والتعليم والصحة، والوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب والطالبات. كما تعتبر منصة مدرستي من أهم الأدوات الدراسية التي تتماشى مع أساليب التدريس الجديدة، وقد تم تخصيصها وإعدادها على أعلى مستوى وجودة لتقديم خدمات مهمة للطلاب والمعلمين سواء في شكل دورات تدريبية