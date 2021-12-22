فورى ونقدي تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبدون شرط اعتماد جهة العمل

فورى ونقدي تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي ميسر يكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية بأقل راتب شهري ، وبأسهل الشروط والمتطلبات ، كما يبحث المواطن عن خيارات للسداد عديدة ، والتي تمكنه من تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع دخله الشهري وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له .

فورى ونقدي تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل كاش وفورى بالتقسيط الميسر ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، أحد المنتجات التمويلية الميسرة التي تقدمها شركة إمكان للتمويل ، لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية تخدم احتياجات العملاء المالية والشرائية ، وذلك من خلال شروط ميسرة وسهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وتعتبر شركة إمكان للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي كانت قد أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، كما تقدم الشركة العديد من الإمتيازات للعملاء عند طلب تلك المنتجات التمويلية المتاحة لدى الشركة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي الشروط التي حددتها الشركة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل.

قامت شركة إمكان للتمويل بتصميم منتج التمويل الشخصي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تمويل شخصي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضامن ، للاستفادة من تمويل شركة إمكان لقطاع الأفراد بالمملكة. توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 2000 ريال سعودي ، وتصل حتي 50 ألف ريال سعودي. لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من موظفي الجهات المعتمدة لدى شركة إمكان للتمويل ، للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة. تمويل شركة إمكان متاح لجميع موظفي القطاعات الحكومية وشبة الحكومية والقطاعات الخاصة أيضاً في المملكة العربية السعودية. موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب الحصول على تمويل شركة إمكان.

في البداية يجب أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتحميل تطبيق شركة إمكان علي الجوال.

بعد ذلك يقوم العميل بالتسجيل علي التطبيق ، وإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يجب أن يقوم العميل برفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.

بعد التأكد من توافر جميع الشروط ورفع كافة الأوراق المطلوبة ، يتم الموافقة على طلب التمويل ، وبعد ذلك يستطيع العميل التحكم في مبلغ التمويل الذي يحتاج إليه، وتحديد مدة سداد مبلغ التمويل التي تتناسب مع راتبه الشهري.

بعد ذلك يقوم العميل بتحديد طريقة السداد التي تلائمه ، ويقوم بالتوقيع إلكترونياً.

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وكانت قد حددت شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية بعض الشروط والضوابط التي يجب الإلتزام بها ، عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، وسوف نوضح في هذا المقال تلك الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من تمويل شركة إمكان بدون كفيل ولا تحويل الراتب.