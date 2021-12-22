بدء العمل على إنتاج أول لقاح لاستهداف المتحور أوميكرون

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، ليلة الأربعاء، أن جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا بدأتا العمل لإنتاج نسخة من لقاحهما لفيروس كورونا تستهدف المتحور أوميكرون.
وقال ساندي دوغلاس، رئيس مجموعة بحثية في أكسفورد لـ"فايننشال تايمز"، إن خطوات أولية في إنتاج لقاح محدث اتُخذت في حال الحاجة إليه، وذلك بالتعاون مع شركائهم في أسترازينيكا.
وأضاف: "اللقاحات المعتمدة على الفيروسات الغدية (مثل التي تصنعها أكسفورد/أسترازينيكا) يمكن من حيث المبدأ استخدامها لمواجهة أي متحور جديد بسرعة أكبر مما قد يكون أدركه البعض في السابق".
وبحثت دول في أنحاء أوروبا فرض قيود جديدة على التنقل، بينما استدعى الرئيس الأميركي جو بايدن أطباء من الجيش لدعم المستشفيات ومكافحة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي اجتاحت العالم قبل أيام من حلول عيد الميلاد الثاني في ظل الجائحة.
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