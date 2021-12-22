كورونا فى بريطانيا.. أكثر من 90 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الصحة البريطانية إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى المملكة المتحدة ارتفعت إلى 11 مليونًا و542 ألفًا و143 حالة.
كورونا فى بريطانيا
وأضافت الوزارة، فى بيان لها حول الوضع الوبائى، أن إجمالى الوفيات المسجلة فى البلاد منذ بدء انتشار الجائحة، بلغ 147 ألفًا و433 حالة.
وأعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، فى وقت سابق الثلاثاء، أنه لا توجد أدلة كافية تتعلق بمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا تبرر فرض قيود أكثر صرامة قبل عيد الميلاد.
متحور أوميكرون
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية للآنباء، نقلا عن جونسون قوله فى رسالة عبر تقنية الفيديو، إن الحكومة البريطانية لا تستبعد مع ذلك اتخاذ إجراءات فيما بعد، موضحًا أن الوضع الوبائى بشأن متحور أوميكرون لا يزال صعبًا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.
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