حساب المواطن استثناء هؤلاء من قرار تعليق طلبات التسجيل وخطوات أضافتهم الى البرنامج

تم إطلاق برنامج حساب المواطن بكافة أرجاء المملكة العربية السعودية وهذا البرنامج يمثل بمثابة دعم من المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين السعوديين الذين يعانون من الحياة ومصاعبها والذين ليس لهم سوى دخل محدود ومنخفض لا يستطيعون من خلاله مواجهة الحياة، ويعد برنامج حساب المواطن بمثابة معونة مالية يقدم شهريا لمستحقيه من المواطنين السعوديين الذين تم تسجيلهم عبر برنامج حساب المواطن.

يشترط لاستحقاق المتقدم أن يكون دخله متوسط أو محدود لا يستطيع من خلاله مواجهة كافة الاحتياجات التي تتطلبها الحياة. يشترط على المتقدم للحصول على الدعم المالي أن تكون جنسيته سعودية.

من خلال الإنترنت يتم الذهاب إلى الموقع الخاص بحساب المواطن إلكترونيا . بعد الدخول إلى الموقع التابع لحساب المواطن نقوم بتسجيل جديد ثم يقوم الموقع بنقلنا إلى الصفحة الرئيسية . بعد ذلك نقوم بتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة حيث رقم الهوية، ورقم الهاتف الخاص بالمتقدم، وتاريخ الميلاد وغيرها من المعلومات الأساسية الأخرى. تظهر بعد ذلك صفحة بها كافة الشروط يجب قراءتها جيدا، ومن ثم الإقرار بالموافقة عليها. وبعد ذلك نقوم بالنقر على التسجيل، بعد ذلك يقوم الموقع بمراجعة البيانات والتأكد من مدى سلامتها. يقوم الموقع بإرسال رمز للتحقق إلى هاتف الجوال الخاص بك، ويتم بعد ذلك تسجيل الدخول بسهولة.

الشروط اللازم توافرها للتسجيل في حساب المواطن.طريقة وخطوات التسجيل الجديد في حساب المواطن.استثناء هؤلاء من قرار تعليق طلبات التسجيل

وعلى صعيد متصل أكد حساب المواطن أنه لا نية حتى الآن في قبول طلبات للتسجيل من جديد ولا يوجد تاريخ معين من أجل فتح التسجيل من جديد في البرنامج حتى إشعار آخر وذلك من أجل الرد على سؤال متابع من المتابعين والذي كان يرغب في التسجيل ويريد معرفة سبب عدم قبول الطلبات الجديدة.

وأوضح حساب المواطن، أنه يتم إيقاف حسابات البرنامج كذلك، في حال عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ90 يومًا.

هذا وقد أكد البرنامج أن هناك استثناء وحيد من قرار تعليق التسجيل وهو إضافة تابعين جدد للمستفيد الحالي وذلك عبر حساب المستفيد في برنامج حساب المواطن عبر الرابط اضغط هنا: