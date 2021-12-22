نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي 1443 وكيفية الاستعلام عن المنحة برقم الهوية

منحة أرض الديوان الملكي تعد من أهم المعروضات يقدمها العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية والهدف من ذلك هو الحصول على الأرض التابعة للديوان الملكي ومن خلالها يمكن بناء سكن خاص بهم لهم ولأسرتهم، ويوجد العديد من الطرق للتقديم للحصول على قطعة أرض ويمكن التقديم عن طريق إحضار نموذج طلب خاص بالديوان الملكي لإمكانية الحصول على قطعة الأرض.

منحة مقدمة من الديوان الملكي لغير القادرين.

يوجد العديد من الأشخاص الموجودين بالمملكة العربية السعودية يأملون في وجود سكن خاص بهم ويبحثون دائما عن المنح التي تساعدهم في تحقيق ذلك، وفي تلك الفترة الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية يقدم منح خاصة بالمواطنين السعوديين تمنحهم سهولة الحصول على قطعة أرض وبنائها لهم ولأسرتهم.

نص برقية منحة الأرض من الديوان الملكي.

تحية مقدمة إلى سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أتقدم إلى فخامتكم بطلبي هذا للحصول على قطعة أرض للسكن بمحافظة (اسم المحافظة المطلوب الأرض فيها) وذلك بعد أن استوفيت جميع الشروط الخاصة بالحصول على هذه المنحة ولم يسبق لي الحصول على أي من الأراضي التي تم توزيعها داخل محافظات المملكة المختلفة، كما أنني أتعهد برد الأرض مرة أخرى في حالة ثبوت حصولي على قطعة أرض مسبقا، كما أنني مستعد لأقصى عقوبة تجاهي في حالة ثبوت عكس ذلك. ولكم منا جزيل الشكر والعرفان لما تقدمونه لشعبكم الكريم .

اسم المرسل / رقم الجوال / رقم الهوية الوطنية / رقم السجل المدني /

ويتم إرسال تلك البرقية من خلال البريد، أو عن طريق الصفحة الرسمية الخاصة بالديوان الملكي .

الاستعلام عن منحة أرض من الديوان الملكي 1442

وعلى صعيد متصل يستطيع كل مواطن سعودي قام بالتقديم على نموذج طلب قطعة أرض من الديوان الملكي من الاستعلام عن المنحة الخاصة به وذلك عبر موقع بلدي التابعة للديوان الملكي بأمانة الرياض حيث يمكنكم عبر الموقع التقديم وذلك للحصول على قطعة أرض كمنحة ولكن يجب عليك أن تكون متوافق مع شروط الحصول على ذلك الأمر وقت التقديم وذلك عبر أرفاق كل المستندات التي تثبت أحقيتك دون غيرك للحصول على والتي تتضمن الاسم الكامل ورقم التسجيل المدني ومكان الميلاد والعنوان، تاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول، وفقًا لأمر من النموذج التالي: