حجز اسم تجاري إلكترونيا في السعودية 1443‏ شروط الاختيار ومدة حجز الاسم وكيفية الاستعلام

وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية تقوم بتقديم الكثير من الخدمات ومن ضمن هذه الخدمات خدمة حجز اسم تجاري ويمكن تقديم تلك الخدمة إلكترونيا بهدف العمل على مساعدة المواطنين والعمل على توفير الوقت والجهد ومن الممكن التقديم لأخذ اسم تجاري عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التجارة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق السير وراء كل الخطوات للوصول إلى ما تريد من خلال الموقع التابع لوزارة التجارة.

يشترط أن الحد الأدنى لسن المتقدم لحجز اسم تجاري 18 عاما.

يشترط أن يكون الاسم التجاري المختار لا يرتبط لاسم الشخص أو لقبه.

من الممكن اختيار اسم تجاري متماشيا مع نوع المجال التجاري الذي تمارسه.

يشترط أن يكون الاسم التجاري مناسب ولا يوجد به أي تعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.

ينبغي أن لا يشتمل الاسم التجاري على اسم مهندس، أو ملكة، أو أميرة.

ويشترط أن يكون الاسم التجاري المختار اسم عربي وله معنى مميز.

يشترط أن لا يكون الاسم التجاري لا يحتوي على اسم أي دولة.:

يشترط أن يكون الاسم التجاري لا يشمل أي كلمة أو مصطلح أجنبي .

من خلال الإنترنت نقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة التجارة والاستثمار .

بعد ذلك نقوم بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

نقوم بالنقر على اختيار اسم تجاري، وبعد ذلك نقوم بالنقر على أمر أسمائي التجارية.

بعد ذلك نقوم بملء كافة البيانات المطلوبة، بعد ذلك نقوم بتسجيل الاسم التجاري الذي قمنا باختياره.

من ثم النقر على استعلام مبدئي ثم النقر على إرسال الطلب.

الشروط اللازم تنفيذها لحجز اسم تجاري.الخطوات اللازمة للقيام بحجز اسم تجاري.

كيفية اختيار اسم تجاري مقترح 1443

يستطيع كل المواطنين الراغبين في الحصول على اسم تجاري مقترح من قبل وزارة التجارة في القيام بهذا الأمر وذلك من خلال السير على الخطوات التي سنعمل على توضيحها على النحو التالي: –