التحالف يدمر طائرة مسيرة حوثية في الأجواء اليمنية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران نحو الأراضي السعودية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: "استجابة للتهديد، سيتم قصف مصادر التهديد في الساعات القادمة". وأضاف التحالف في تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء السعودية في تويتر: "لن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقاً". وقبل يومين، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ "عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء، بعد استخدامه عسكريا من قبل الحوثيين ومساهمته في العمل العسكري".

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