إنهاء كورونا فى 2022.. واشنطن تتعهد بتقديم 2.1 مليار جرعة من اللقاحات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال بلينكن ذلك خلال لقاء افتراضى مع عدد من وزراء الخارجية وممثلى منظمات إقليمية بشأن مواجهة متحور أوميكرون.

وأوضح برايس، أن ما قاله بلينكن مبادرة الولايات المتحدة لإتاحة اللقاحات على مستوى العالم فى ظل التزامها بتقديم ما يزيد على 1.6 مليار دولار لهذا الغرض، حيث أتاحت 330 مليون جرعة لقاح ضمن التزام بتقديم 2.1 مليار جرعة.

وأعلن الوزير عن تقديم مبالغ مالية جديدة تصل إلى 580 مليون دولار لسبع شركاء للمساعدة فى إنهاء الجائحة.

وأشار المتحدث إلى إن بلينكن تبادل مع سائر المشاركين المعلومات، التى تُسهِم فى تحسين فهم "أوميكرون" وتنسيق استجابة عالمية وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على جائحة كورونا.

وقال برايس إن وزير الخارجية الأمريكى، جدد تقدير الولايات المتحدة للعلماء من جنوب إفريقيا وبتسوانا وآخرين ممن سارعوا فى تحديد طبيعة المتحور الجديد ونشروا العينات والبيانات، معتبرًا أن هذا النوع من الشفافية يمثل جوهر الأمن الصحى العالمى الجماعى.