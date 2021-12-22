حساب المواطن 1443 متى تنزل الدفعة 50 من حساب المواطن ورابط الاستعلام عن الأهلية برقم الطلب

حساب المواطن 1442 أعزائنا القراء، في تغطيتنا الدائمة لأهم الأخبار الخاصة بالمملكة العربية السعودية، أقدم لحضراتكم في هذا المقال موعد إيداع دفعة حساب المواطن لشهر يناير 2022، ففي الوضع العادي يكون موعد إيداع دفعة حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن قد يختلف هذا الموعد إن كان اليوم موافقا ليوم أجازة أو عطلة رسمية، فيتم تغيير الموعد عن طريق تقديمه أو تأخيره وفقت لما تراه الجهات المسؤولة موافقا مصلحة المواطن، أما بخصوص موعد إيداع الدفعة الخاصة بشهر يناير لعام 2022، سيكون هو يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري، وذلك لأن يوم السبت الموافق عشرة من نفس الشهر هو عطلة حكومية داخل المملكة العربية السعودية، وهذا الخبر وفقا لما تم إيضاحه في التقارير الرسمية.

أما بخصوص الدفعة 50 من حساب المواطن والمتوقع صدورها فإن هناك حالة من الترقب والانتظار عند المواطنين السعوديين لاستلامها، وذلك بناء على التأكيدات الواردة من الجهات الرسمية المختصة والتي أكدت على أن الدفعة رقم 50 ستكون متاحة قريبا في حسابات المواطنين بكافة البنوك السعودية، وذلك خلال الايام الاولى من شهر يناير القادم

شروط الأهلية لصرف حساب المواطن

أكدت الحكومة السعودية أنه سيتم صرف دفعات حساب المواطن، وهي دفعات شهرية، وذلك في إطار مساعدة مواطنين المملكة في مواجهة زيادة تكاليف المعيشة، وتحمل أعبائها، وفيما يلي شرح توضيحي للفئات المستحقة لتسلم الدفعة :

العائلات السعودية

المواطنة السعودية المتزوجة من شخص أجنبي

المواطنين الحاملين لبطاقات التنقل

وقد تم توضيح الموعد الخاص بتسلم الدفعات أعلاه بأنه يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا إذا وافق اليوم عطلة رسمية، فيحنها يتم تحديد موعد جديد مناسب حسبما ترى الجهات المختصة حيث سوف تكون الدفعة الجديدة يناير 2022 والتى تكون الدفعة رقم 50 من حساب المواطن السعودى فى حسابات المستفيد صباح اليوم العاشر من يناير 2022 كما سوف يتم الاعلان عن نتائج الاهلية قبلها بأيام قليلة من أجل الاستعلام عنها وتقديم الاعتراض على نتائجها وكثير من الامور الاخرى